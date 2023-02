Quei reperti riscoperti a distanza di 50 anni

E così, mezzo secolo dopo, nel giardino del Palazzo delle Esposizioni si ‘riscoprono’ i resti dell’antica fornace di maioliche faentine, ove, a cavallo fra il XV e il XVI secolo, lavorò Pirotto Paterni da cui poi quell’opificio prese a chiamarsi ‘Ca’ Pirota’, un nome che nel tempo fu anche marchio di produzione. Da qualche tempo infatti, in vista dei lavori di ristrutturazione dell’intero palazzo, sono in corso scavi nel cortile a opera della Soprintendenza e torna alla luce ciò che 50 anni fa, dopo i prelievi e le fotografie, fu ricoperto perché ritenuto di scarsa importanza storico-artistica. Non è una novità la ‘riscoperta’ dei resti archeologici riseppelliti dopo scavi precedenti. A volte sono inutili, a volte conducono a risultati più avanzati. A Ravenna negli ultimi decenni è accaduto per almeno tre siti: il ponte sul Flumisellum in via Salara e sul Padenna in piazza Caduti e i resti della chiesa di S. Agnese in piazza Kennedy. Accade soprattutto quando la memoria storica, affidata alle persone, non è più disponibile e quando non si pone mente immediatamente alle pubblicazioni. Fu a partire dal 9 agosto 1972 che il personale del Museo della Ceramiche condusse per alcune settimane una serie di scavi...