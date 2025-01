"Questa è una zona viva. Tantissime le iniziative"

Distribuito attorno a viale Alberti e alle vie Brunelleschi e Le Corbusier, i tre assi portanti, il quartiere Alberti a sud di Ravenna si contraddistingue da sempre per vivacità e alto spirito di collaborazione tra commercianti e residenti. Tanti i progetti e le iniziative che, nel corso degli anni, sono state promosse coinvolgendo l’intera città. Il pensiero va subito alla ‘Festa del quartiere Alberti’ di cui si celebrerà il ventennale proprio nel settembre 2025, periodo in cui per tradizione si sceglierà una domenica per tenere aperti i negozi, portare le associazioni in piazza e stand gastronomici per vivere momenti di convivialità.

"Me la sono inventata insieme all’allora macellaio Flavio, mio confinante – ricorda Giuseppe Verlicchi, titolare del forno ’I Nonni’ di via Brunelleschi –. L’idea era quella di festeggiare insieme i primi dieci anni di attività. Abbiamo scelto un sabato pomeriggio e affisso in vetrina una locandina, per poi portare alcuni tavoli all’esterno dei negozi, su cui campeggiavano caldarroste, ciambella e cagnina. Una cosa alla buona, quasi tra di noi nelle intenzioni. Ma dopo neanche mezz’ora, ci siamo accorti di avere intorno un nugolo di gente, a dimostrazione di quanto il quartiere fosse vivo e ricettivo". Così, da allora, ogni anno la festa è stata organizzata per regalare alle famiglie e non solo una bella giornata all’aria aperta a base di divertimento, buon cibo e passeggio. Si è arrivati persino a coinvolgere 55 negozianti, con numeri importanti e quasi sempre in crescita a livello di pubblico.

Una formula di successo copiata altrove. "L’unica pecca è la burocrazia, a volte eccessiva, che rende complicato avere i permessi – ricorda Verlicchi –. L’edizione più memorabile è stata la dodicesima, quando per la prima volta ci siamo rivolti a una vera e propria società che si occupa di comunicazione, la Inedit Pro. C’erano giochi e attrazioni ovunque nel quartiere, da quel momento tutti hanno imparato a conoscerci". Tra le altre iniziative che hanno contribuito alla visibilità del quartiere, ci sono poi ‘Caccia all’uovo’ in programma a Pasqua, un gioco per famiglie alla scoperta del maggior numero di uova con finalità anche benefiche, e le più recenti giornate dedicate al Natale con bancarelle, laboratori, caldarroste e vin brulè, dj set e foto ricordo con Babbo Natale.

"Siamo riusciti a trovare uno sponsor importante come Cupra che continuerà a essere al nostro fianco in eventi futuri – precisa Antonella Castellucci della cartolibreria Girogirotondo, referente del quartiere Alberti –. Siamo molto orgogliosi anche del progetto portato avanti nel 2022 con Linea Rosa che ha portato all’inaugurazione in piazza Bernini di un totem in mosaico, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Per l’occasione sono state realizzate da diversi mosaicisti 48 mattonelle musive rappresentanti delle calle, il fiore scelto per rappresentarci. In estate poi, da anni, ospitiamo le ‘magliette gialle’, i giovani delle scuole che realizzano alcuni lavoretti sotto l’attenta guida di tutor. Mio marito Francesco, per esempio, li ha aiutati a restaurare e colorare alcune panchine del quartiere". La ‘coesione’ resiste tra gli storici negozianti, ma c’è sempre più bisogno del supporto di nuove leve per garantire il necessario ricambio.

r.bez.