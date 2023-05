Raccolti 14mila euro per il Rossini Gara di solidarietà per il teatro Ha subìto danni per un milione

Forse perché il Rossini è l’unico teatro ad essere stato alluvionato in Regione ed anche in Italia, forse perché l’ospitalità lughese e romagnola è sempre stata capace di creare legami duraturi nel tempo. Quale che sia la ragione, non importa. La gara di solidarietà che si è innescata per contribuire alla nuova rinascita del Rossini, i cui impianti, elettrico, idraulico e antincendio sono stati danneggiati dall’acqua penetrata fino al livello di oltre un metro e mezzo come le porte e tanto altro, continua e si rafforza. Le prime stime riferiscono di circa un milione di euro di danni. La raccolta fondi lanciata come crowdfunding sulla piattaforma GoFoundMe, unita ai bonifici pervenuti dai vari donatori, ha raggiunto al momento la cifra di circa 14.000 euro. E le iniziative continuano. Il 7 giugno prossimo, il Grand Hotel di Milano ha organizzato un concerto di solidarietà il cui incasso sarà devoluto interamente al Rossini, con la partecipazione fra gli altri della soprano Elizaveta Martirosyan. Una iniziativa simile si svolgerà anche a Casa Massima, in provincia di Bari. Alcune scuole di musica, in giro per l’Italia, hanno deciso di devolvere il ricavato dei loro concerti. Altri contributi sono pervenuti da tanti abbonati, da alcuni anonimi e anche da nomi noti, come gli attori Elio de Capitano e Amanda Sandrelli. Per non parlare di altre realtà vicine al mondo del teatro, da quelle territorialmente prossime, come Accademia Perduta-Romagna Teatri a quelle più lontane come l’Orchestra Toscanini, il teatro Fenice di Venezia, la compagnia dell’Elfo che, nel suo piccolo teatro, ha montato un totem con un qr code inquadrabile per donare. "Tanti tantissimi si sono stretti attorno al nostro teatro – sottolinea il direttore, Giovanni Barberini. "Tanti abbonati sono accorsi anche per dare una mano, pulendo le sedie e spostandole all’esterno". Fra i tanti, emerge il gesto di Elena e Giovanni "due nostri ex abbonati – spiega Francesca Bandoli, responsabile marketing e comunicazione – che dopo la nascita della figlia hanno rinunciato all’abbonamento e che hanno deciso di donare il corrispettivo del loro viaggio di nozze, circa 3.500 euro, per sostenerci". Ora l’intenzione è di rendere disponibile, per le donazioni di piccolo importo, anche la piattaforma satispay. "Servirà molto tempo per rendere il teatro nuovamente fruibile – riflette Barberini. "Ma noi, con l’aiuto di tutti quelli che ci sono vicini, ce la metteremo tutta".

Monia Savioli