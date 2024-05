Ravenna festival tra Nada e note classiche

Doppio appuntamento con il Ravenna festival oggi. Si comincia alle 16, in località Olimpo di Monte Fregnanello, fra Brisighella e Modigliana, dove protagonista è la cantautrice Nada che – in duo acustico con Andrea Mucciarelli alla chitarra – apre il secondo finesettimana di ‘Romagna in fiore’, la rassegna a ingresso gratuito ideata da Ravenna Festival per e nei territori colpiti dall’alluvione nel 2023. Nada, sbocciata a soli 15 anni a Sanremo nel 1969 con il brano ‘Ma che freddo fa’, e vittoriosa nella stessa kermesse due anni dopo con ’Il cuore è uno zingaro’, oggi vanta dischi di cristallina bellezza e un repertorio che è un avvincente catalogo di sensazioni, dalla rabbia alle dichiarazioni d’amore, dalla gioia all’inquietudine. L’accesso al luogo del concerto è possibile dalle 11 e dalle 11.30 sono attivi gli stand della Pro loco di Modigliana (iscrizione obbligatoria fino a esaurimento capienza su www.ravennafestival.org).

Alle 21 di oggi ci si sposta al teatro ‘Alighieri’ di Ravenna per un nuovo appuntamento del Ravenna festival che vede protagonisti due tra i più grandi musicisti francesi del nostro tempo, Renaud Capuçon e David Fray, concertisti di primo piano del violinismo e del pianismo, ma anche raffinati cameristi pensanti, acclamati tanto per la vastità del repertorio quanto per la loro attitudine a non fermarsi all’aspetto puramente performativo, restituendo alla musica l’assoluto potere dell’espressione. E questo i due musicisti lo dimostreranno nell’esecuzione della Sonata a Kreutzer di Beethoven, capolavoro che dà il titolo al celebre romanzo di Tolstoj apparso nel 1889, nella Sonata per violino e pianoforte n. 4 e nel Rondò in si minore di Franz Schubert. Info. 0544.249244 o ravennafestival.org. Per il concerto all’Alighieri biglietti 25 euro (ridotti 22), under 18 5; Carta Giovani Nazionale (18-35 anni): sconto 50%.