Ravenna in Comune chiama l’assemblea: "Un progetto condiviso"

Tempo di assemblea per Ravenna in Comune: venerdì 21 alle 20.30, nella sala degli uffici decentrati del Comune al primo piano di via Aquileia 13, la lista farà il punto in vista delle prossime Amministrative.

"Decideremo assieme il nostro programma – spiega Ravenna in Comune – ossia le linee guida che seguiremo in consiglio comunale, e le candidature delle persone che sceglieremo per rappresentarci, per portare avanti quello in cui crediamo. Non chiediamo di votare per decisioni già prese ma di prendere decisioni dopo averle discusse.

Ravenna in Comune invita la cittadinanza alla democrazia. Chiunque è benvenuto. Chi sottoscrive l’appello che dal 2015 si può firmare sul sito web (https://www.ravennaincomune.it/appello/) può partecipare alle scelte, senza bisogno di altro. Si può firmare anche la sera dell’assemblea. Ravenna in Comune non è un partito e non ci sono tessere: la democrazia è un progetto da condividere, il progetto che porteremo alle elezioni di primavera. Iniziamo da qui per cambiar segno a Ravenna".