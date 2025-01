Ravenna resta a zero

Reggiana 17 Ravenna 10 (3-1; 8-5; 10-8)

REGGIANA: Sirianni, Ferrari, Strolin (1), Roldan (4), Lepore (3), Croci (2), Curti (2), Bartoli, Bussei (2), Boccedi, Magnani (2), Algeri (1), Falanga, Borrelli

RAVENNA: Natalino, Cimatti (2), Amore, Falduto, Catalano (2), Gjojdeshi, Bandini, Valentini, Ciccone (4), Biagetti (1), Siboni, Agatensi (1), Monteleone, Renzi.

Nella prima trasferta del campionato, la Ravenna Pallanuoto si arrende alla Reggiana Nuoto dopo un match scoppiettante terminato 17-10. "Sapevamo sarebbe stata una gara difficile - spiega mister Valdimir Cukic - ma fino a fine terzo tempo siamo rimasti in partita, cedendo poi alla stanchezza nella quarta frazione di gioco".

Dopo l’1-1 iniziale, Reggio Emilia si porta sul 3-1 a fine primo quarto per poi allungare sull’8-5 all’intervallo.

Nel terzo tempo, l’unico a vantaggio della formazione guidata da Cukic, Ravenna riduce il distacco portandosi sul 10-8 grazie nuovamente alle reti segnate da Cimatti, Ciccone e infine da Catalano da posizione centroboa riaccendendo le speranze di un possibile recupero, ma nel quarto tempo gli avversari diventano infallibili al tiro e con un parziale di 7-2 spengono ogni velleità di rimonta, condannando il Ravenna a rimanere ancora ferma a zero punti in compagnia della President Bologna.

Ravenna lotta, ma non riesce mai ad agganciare gli avversari poi crolla nell’ultima frazione subendo un break di 7-2 che fissa il 17-10 finale.

La Ravenna Pallanuoto resta così all’ultimo posto con zero punti in compagnia della President Bologna. Il prossimo incontro, che si terrà sabato, vedrà i ravennati ancora in trasferta, in casa dell’Azzurra Nuoto Prato.