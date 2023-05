Restauro della vasca romana, i primi risultati

Sabato alle 20.30 presso lo spazio conferenze della biglietteria del Mausoleo di Teodorico saranno presentati i primi esiti del restauro della vasca romana in profido a cura della direttrice Sandra Manara. Il restauro, condotto dalle maestranze del ’Laboratorio del Restauro’ di Ravenna, è totalmente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna attraverso lo strumento dell’Art Bonus. Dopo la presentazione dei primi dati, che si inserisce negli eventi della Notte dei Musei 2023, sarà possibile accedere al cantiere nella cella superiore del Mausoleo (termine 22.30); non è necessaria la prenotazione. L’accesso ai Luoghi della Cultura statali, in occasione della Notte dei Musei, costerà 1 euro. Interverranno Giorgio Cozzolino (direttore regionale musei Emilia-Romagna), Ernesto Giuseppe Alfieri (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna) e Ada Foschini (titolare del Laboratorio del Restauro).