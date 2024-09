"Reti idriche vetuste. Serve un intervento"

Domenica scorsa anche diverse aree della provincia sono state interessate da fenomeni climatici piuttosto violenti, con piogge intense che hanno provocato allagamenti di strade, campi, abitazioni, impianti produttivi ed in qualche caso danni ad infrastrutture. "Anche il territorio provinciale ravennate – osserva l’associazione civica ‘Per la Buona Politica’ – ha subito gli effetti di questo evento. Se da una parte si riconoscono i cambiamenti del clima come influenti nella gravità dei fenomeni meteorologici, dall’altra si riscontrano purtroppo altrettanto grossi disagi derivanti dall’incuria e dalla negligenza che attengono alle varie infrastrutture pubbliche, fra le quali rientrano quelle del servizio idrico integrato". Nei mesi scorsi la società Hera, gestore del servizio e soggetto attuatore, "ha candidato un piano di interventi che daranno una forte spinta alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, come pure alla digitalizzazione e al monitoraggio delle stesse. Complessivamente il progetto ha un valore che ammonta a 13milioni e 582mila euro: il finanziamento sarà per per poco più di 10 milioni e lo scorso 5 settembre è già stata liquidata da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una somma pari a 3 milioni di euro, quale quota di anticipo pari al 30 per cento per l’avvio dei lavori distrettualizzati da completarsi entro il 31 dicembre 2026".

Ancora: "Il comune di Lugo è territorialmente l’area con una delle reti idriche più vetuste della provincia. Invitiamo l’amministrazione comunale a concordare fin da subito con il gestore Hera il piano degli interventi nonché ad esercitare, in seno al Consiglio locale di Atersir di Ravenna, il controllo sulla esecuzione e sul relativo crono programma".

Luigi Scardovi