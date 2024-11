"Ridurre i prezzi e più autonomia. Questa è la strada del rilancio"

Adolfo Cosentino De Stefani, titolare di De Stefani Group, concessionaria Mercedes, Smart, MG, Renault, Nissan e Dacia, qual è lo stato del mercato dell’auto elettrica nella nostra provincia?

"Completamente statico. L’esaurimento in pochissimi giorni degli incentivi statali, ha congelato anche quel minimo entusiasmo dei pochi clienti che si volevano affacciare al mondo dell’elettrico. Il costo elevato, la scarsa autonomia e l’incertezza legata alla fruibilità dei servizi di ricarica, influiscono negativamente sulle intenzioni di acquisto. Il mercato provinciale ricopre circa il 4% delle immatricolazioni nel 2024, in media con l’immatricolato Italia".

Quali sono i tabù da superare nell’approccio al mercato delle auto elettriche?

"Negli ultimi anni il prezzo delle auto, per effetto della tecnologia imposta dalle norme di sicurezza e per gli investimenti sull’elettrificazione, è aumentato molto più dell’inflazione, inoltre un altro dei freni principali all’acquisto di auto elettriche è dato dalla psicosi delle scarsa autonomia. Questi ostacoli potranno essere superati con la riduzione dei prezzi che le case automobilistiche prevedono e con l’incremento di autonomia che tutti i produttori stanno introducendo".

Quali sono i segmenti e i modelli che proponete in questo momento?

"Renault ha una gamma completamente rinnovata con R5 vettura iconica di segmento B; Megane di segmento C da 200 cv ed una autonomia di circa 400 km; Scenic di segmento C suv con autonomia superiore ai 500 km. Dacia ha Spring di segmento A perfetta per l’utilizzo in ambito urbano con i suoi 3,73 metri di lunghezza ed una autonomia superiore ai 200 km. Nissan ha Arya di segmento D suv, disponibile anche 4 ruote motrici; Nuova Micra attesa a breve nella versione elettrica. MG4 di segmento B disponibile in diverse potenze e versioni, fino ad arrivare ad una autonomia di circa 530 km. Mercedes ha Eqa/Eqb con autonomia da 350km a 561km; Eqe Berlina/Eqe suv con autonomia fino a 663km; Eqs berlina/suv fino a 796km; G (Eqg) con autonomia da 455km".

Il presente e il futuro come vanno affrontati?

"Senza troppe angosce per l’eventuale mancato raggiungimento temporale degli obiettivi del green deal come stanno affrontando gli altri continenti ad esclusione dell’Europa".