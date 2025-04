Riecco la Granfondo Via del Sale. Migliaia di ciclisti davanti al Fantini

Torna oggi la tanto attesa Granfondo Via del Sale di Fantini Club, manifestazione ciclistica giunta all 28esima edizione. Saranno migliaia le persone che arriveranno sul Lungomare di Cervia per assistere alla partenza, prevista alle 8 davanti alla spiaggia libera, e per il magico momento degli arrivi. Attenzione quindi alla viabilità e alle strade del centro coinvolte dalla gara per la giornata di oggi. Nel centro e nel forese ci saranno limitazioni alla viabilità limitatamente al tempo strettamente necessario per il passaggio della gara mentre il lungomare di Cervia e alcune vie laterali saranno liberi dalle 20 di questa sera.

L’evento prevede due percorsi che si differenziano per difficoltà e lunghezza: percorso Riopetra, 144 chilometri con un dislivello di 1773 metri, e il percorso Valdinoce, 104 chilometri, con un dislivello di 991 metri, per un mix perfetto tra sport e scenari mozzafiato. I percorsi attraversano diverse zone della Romagna, includendo colline e pianure. L’organizzazione prevede quattro punti di ristoro e assistenza meccanica lungo i tracciati. Dal mare alla collina, i partecipanti pedaleranno attraverso paesaggi fantastici e panorami che regalano grandi emozioni. Oltre alla gara, il lungomare di Cervia sarà animato con un’ampia area espositiva dedicata alle ultime novità del settore ciclistico. Qui, appassionati e curiosi potranno scoprire prodotti innovativi, incontrare esperti del settore e vivere da vicino l’atmosfera della grande competizione. Inoltre, saranno presenti più aree dedicate alle forze dell’ordine, con stand informativi e spazi espositivi per approfondire il loro impegno nella sicurezza stradale e nella tutela dei ciclisti.

La Granfondo Via del Sale è una delle più importanti gare ciclistiche granfondo di inizio stagione; con nuovi percorsi adrenalinici e la cronoscalata di Formignano, la Granfondo Via del Sale è una tappa obbligata per chi ama viaggiare su strada assieme alla sua bici. Giornata spettacolare quella di oggi con la quale si dà ufficialmente inizio alla stagione estiva con lo sport di alto livello. Un week end dedicato alle due ruote, in attesa delle festività pasquali, arricchisce il programma dei tanti eventi sportivi per arrivare alla nuova edizione di Ironman Italy Emilia Romagna in programma per metà settembre.