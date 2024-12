Rifiuti, chi differenzia meglio paga meno

Occhi puntanti sulla raccolta differenziata sia per le nuove modalità di tariffazione che scatteranno dall’1 gennaio sia per quanto riguarda i controlli in atto sul territorio relativi ad abbandono dei rifiuti e degrado ambientale. A dare qualche cifra è il sindaco Mattia Missiroli: "L’amministrazione comunale prosegue con determinazione le attività di monitoraggio e controllo per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il degrado delle aree incolte. Dall’1 novembre al 13 dicembre di quest’anno sono state due le sanzioni emesse per violazioni in ambito rifiuti, in base al regolamento Atersir; 23 le sanzioni emesse per mancata manutenzione di aree incolte e situazioni di degrado ambientale, in base al regolamento comunale del verde pubblico e privato. Questi interventi mirano a tutelare il nostro territorio, garantendo il decoro urbano e il rispetto dell’ambiente". Intanto, sono in arrivo in questi giorni le lettere di Hera sulla tariffa corrispettiva puntuale (va in soffitta la Tari) e dove ritirare i kit. Grazie alla tariffa corrispettiva puntuale la bolletta terrà conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto dagli utenti, che verrà misurato dai sistemi di Hera.

"In concreto – spiega la società – le buone abitudini consolidate per la nuova raccolta dei rifiuti rimarranno tali: ai cittadini verrà semplicemente richiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre, come al solito, il contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato, con il codice a barre personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, vetro". Alle famiglie e alle attività che non hanno ancora ritirato il kit della nuova raccolta differenziata è stato inviato via posta anche un promemoria: per accedere alla raccolta rifiuti è infatti necessario possedere il bidoncino per l’indifferenziato (se serviti dal porta a porta) oppure la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali (se si utilizzano i cassonetti stradali). Il mancato ritiro comporta l’applicazione di una penale, oltre al pagamento degli svuotamenti annui prestabiliti previsti dalla tariffa corrispettiva puntuale. Chi non li ha ancora ritirati, può farlo presso la stazione ecologica di Cervia sull’Adriatica in località Bassona (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30 martedì e giovedì 12-18; sabato 8.30-17.30 e domenica 9.30-12.30), oppure dal 2 gennaio allo sportello clienti Hera di via XXII Ottobre 15/C, dal lunedì al venerdì 8-16. Sono previsti anche incontri pubblici per illustrare le novità: il primo alle 20.30 il 14 gennaio in sala piazza XXV Aprile.

Ilaria Bedeschi