Ripristinato l’asfalto: aperta la provinciale 254

Aperta la Strada provinciale 254 e anche la Strada provinciale 6. Si legge nella nota del Comune: "È aperta la Strada provinciale n. 254 nel tratto dalla Rotonda Saline intersezione S.S. 16 fino all’incrocio località Tantlon. Inoltre ha riaperto anche la Strada provinciale n. 6 per Villa Inferno tratto dall’incrocio con la S.P 254 fino all’incrocio con Via Beneficio I Tronco. Sono stati ripristinati gli asfalti e la viabilità è tornata alla normalità. Un lavoro in tempi celeri, dovuto anche al merito della Provincia di Ravenna che si è impegnata da subito a ripristinare le due strade provinciali".