Riqualificazione, lavori in via Spada

Riqualificazione di via Spada a Brisighella: al via i lavori in vista della rassegna estiva. Da anni l’Arena Spada rappresenta un luogo simbolico per la comunità di Brisighella, cornice per numerose rassegne teatrali e cinematografiche all’aperto che animano le serate estive del borgo. Attualmente, la via di accesso all’Arena, via Spada, è interessata da alcuni interventi urgenti di manutenzione dei sottoservizi (rete fognaria, acquedotto e rete gas) da parte del Gruppo Hera. In vista della ripresa del calendario di appuntamenti serali, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno progettare una riqualificazione completa di via Spada, con lo scopo di restituire al Borgo medievale un accesso migliorato e maggiormente funzionale all’anfiteatro cittadino.

La prima fase dei lavori prevede il confinamento dell’area del sagrato della Chiesa di San Francesco con una recinzione per la messa in sicurezza dell’area: all’interno dell’area verrà rifatto il manto stradale in ciottolato di via Bonfante e le parti laterali del sagrato. La seconda fase, che prevede il completamento dei lavori al sagrato e la pavimentazione di via Spada con ciottoli e lastre di pietra albarese a spacco di cava, sarà avviata in autunno.

La programmazione culturale estiva è pertanto confermata.