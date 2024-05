Rissa tra genitori in tribuna a Ravenna: offese e pugni, arriva la polizia

Ravenna, 7 maggio 2024 – Un commento fuori posto, un insulto, un’imprecazione nei confronti di uno dei ragazzini che sta giocando in campo, ed ecco che scatta un litigio tra genitori. Di quelli all’esterno, che assistono alla partita. Prima volano le offese, poi i pugni e gli spintoni. Finché non arriva la polizia.

È accaduto sabato al campo della polisportiva Endas Monti, durante la partita di calcio under 15 contro la Santagatese. Il litigio tra genitori ha spinto il presidente, Francesco Stucci, a chiamare le forze dell’ordine. Le volanti, due, sono arrivate più o meno a metà partita, gli animi si sono calmati e la partita si è conclusa senza altri problemi.

“Ho deciso di chiamare le forze dell’ordine – spiega il presidente Stucci – perché a vedere la partita c’erano davvero tantissimi spettatori, oltre duecento e ho pensato che, se l’episodio si fosse allargato, sarebbe stato difficile arginarlo. Io i genitori non li ho visti mentre si picchiavano, ho visto però mentre litigavano. Per fortuna tutto è rientrato e la partita è arrivata al termine senza problemi".

Il pubblico alle partite della Monti è sempre numeroso, come lo sono gli iscritti. "Sono 280 – dice – dai 5 ai 17 anni. Accogliamo anche le famiglie in difficoltà, chi non riesce a pagare la quota al cento per cento. Giocano tutti e arrivano soprattutto dal quartiere, è una società multietnica e multiculturale. In pratica, tra i nostri ragazzi sono rappresentati tutti i continenti". Per questo, il presidente della società di via Tommaso Gulli vorrebbe vedere una distribuzione più equa delle risorse che il Comune destina alle società sportive. "Vedo grandi investimenti – continua – riconosciuti a società che hanno una quarantina di iscritti, mentre noi che, da anni, ne abbiamo 280, chiediamo che vengano fatti dei lavori. Ma senza risultato".

Stucci ricorda che gli ultimi lavori risalgono a sei anni fa, quando furono rifatti gli spogliatoi: "Erano vecchi di trent’anni e i ragazzini andavano via dopo l’allenamento senza aver fatto la doccia". Ora, sottolinea Stucci, bisognerebbe rifare il campo, le panchine, l’impianto di illuminazione. "Alle partite – assicura – siamo sempre tantissimi. Sabato, per la partita contro la Santagatese, sono arrivati in una cinquantina. Noi attualmente abbiamo 14-15 squadre e, fortunatamente, con 2-3 di queste, possiamo andare ad allenarci al polisportivo Darsena, altrimenti non ce la faremmo. Noi capiamo che le risorse sono quelle che sono e con l’assessore Costantini abbiamo sempre lavorato bene, ma avremmo bisogno di nuovi interventi nella polisportiva per continuare l’attività. Speriamo a breve di poter, almeno, portare altre squadre alla Darsena". I risultati, assicura il presidente ci sono e ne è orgoglioso: "Su 4 campionati provinciali, ne abbiamo vinti 2".