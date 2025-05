Roberto Formigoni a sostegno di Mirko De Carli

Ieri Roberto Formigoni era a Ravenna per sostenere la candidatura di Mirko De Carli.

In mattinata presso il comitato elettorale della liste Lega-Pdf-LpRa per Ancisi Sindaco si è tenuto un incontro con i cittadini a cui ha preso parte Roberto Formigoni, già presidente di Regione Lombardia. Formigoni ha illustrato quali riforme andrebbero realizzate a Ravenna nella gestione dei servizi sociali, sanitari e nelle politiche familiari e ha fatto un pubblico endorsment per la candidatura al Consiglio comunale di Ravenna di Mirko De Carli, portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia.