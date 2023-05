Alluvione Ravenna, si canta ‘Romagna Mia’ al flash mob

Ravenna 28 maggio 2023 – Ravenna e le altre città della Romagna unite sulle note di ‘Romagna Mia’ e dal desiderio di aiutare le vittime dell’alluvione. E in tanti questa mattina si sono ritrovati in piazza del Popolo per partecipare al flash mob. Iniziative analoghe si sono tenute nelle piazze di città come Cervia e Faenza.

Flash mob in piazza del Popolo a Ravenna per raccogliere fondi per le zone alluvionate (foto Zani)

A Ravenna sono arrivate la figlia di Secondo Casadei, Riccarda, con le nipoti Lisa e Letizia. L’idea è partita dal basso, attraverso l’associazione Rumours For Children, alla quale i sindaci hanno dato subito avvallo.

La raccolta fondi è promossa attraverso l’iban che il Comune di Ravenna ha aperto (IBAN: IT96V0627013100CC0000308106). Ideatore dell’iniziativa è il ravennate Paolo Bravura. «Lo scopo del flashmob, – dice – oltre alla raccolta fondi, è cercare di superare questa terribile calamità ribadendo l’importanza che la comunità e i suoi valori hanno in Romagna». Chiara Francesconi, di Rumours For Children e consigliera comunale, sottolinea che “niente deve farci perdere il nostro innato ottimismo che è da sempre nel dna romagnolo, noi sappiamo che trovarci insieme solo per pochi istanti, cantando il meraviglioso inno della nostra terra, ci darà l’energia per andare avanti: i burdél de paciùg, (ragazzi del fango) che sono il nostro futuro migliore, ce lo stanno dimostrando”.