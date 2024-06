Scontro frontale ieri pomeriggio tra una minicar e una moto

Attorno alla 18 di ieri pomeriggio si è verificato sul ponte del Cantone, ovvero circa due chilometri a monte di Casola Valsenio, uno scontro frontale tra una minicar condotta da un ragazzo di Casola e una moto pilotata da un 24enne.

Lo scontro, avvenuto nella curva a valle del ponte del Cantone, è stato molto violento: i maggiori danni li ha riportati l’autovettura, il cui conducente dopo lo schianto appariva però fortunatamente illeso. Il pilota della moto invece, che è comunque rimasto sempre cosciente, dopo l’incidente ha accusato dolori all’addome dovuti all’impatto con il serbatoio del mezzo, che in quel modello è abbastanza alto. Immediatamente è stato allertato il soccorso del 118 e richiesto l’intervento dei carabinieri per effettuare i rilievi del caso e per la ripresa del traffico in quanto i mezzi incidentati ostruivano la carreggiata. In breve si è formata una fila di automezzi sia dal lato di Casola Valsenio e ancor più dal lato di Palazzuolo a causa del notevole traffico per il rientro dal circuito del Mugello.