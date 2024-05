ScrittuRa Festival a Lugo. Tra gli ospiti c’è Giannone

ScrittuRa Festival arriva oggi a Lugo con una giornata interamente al Chiostro del Carmine, con ingresso gratuito.

Si inizia alle 17 con la scrittrice Ben Pastor che, in dialogo con Patrizia Randi, presenterà “La fossa dei lupi. O come proseguono I Promessi Sposi”. L’autrice fa rivivere con verve e ironia tutti i protagonisti manzoniani, intorno a un omicidio di cui tutti sono sospettati: chi ha ucciso l’Innominato?

A seguire, alle 18.30, Elena Loewenthal in dialogo con Matteo Cavezzali per “Breve storia (d’amore) dell’ebraico”. Un racconto appassionato di questa lingua nel suo sviluppo storico e nelle sue particolarità. Con caratteri diversi da quelli latini, senza vocali, si legge da destra a sinistra, è la lingua della Torah. L’ebraico è antichissimo e non è mai morto, gran parte della letteratura degli ebrei, è stata scritta in ebraico.

Chiuderà la giornata, alle 21, Francesca Giannone che con “La portalettere” è stata l’autrice più letta in Italia nel 2023. Il romanzo, ambientato in un paesino del Salento tra gli anni ’30 e ’50, racconta la storia di Anna, donna del Nord che vive la sua vita senza condizionamenti. Diventata la prima portalettere di Lizzanello, per oltre vent’anni, Anna diventerà il filo invisibile che unisce gli abitanti del paese, consegnando le lettere dei ragazzi al fronte, le cartoline degli emigranti, le missive degli amanti segreti.

Francesca Giannone dialogherà con la direttrice della biblioteca Trisi, Maria Chiara Sbiroli.

ScrittuRa Festival sarà a Lugo fino a lunedì, il programma completo è su www.scritturafestival.com.