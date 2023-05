ScrittuRa Festival, compleanno con i big

Grandi scrittori nazionali e internazionali si avvicenderanno sul palcoscenico di Scrittura Film Festival, la manifestazione con la direzione artistica di Matteo Cavezzali, che dal 25 maggio al 15 giugno si svolgerà a Ravenna e Lugo, con appuntamenti anche a Bagnacavallo, Fusignano, Cotignola e Faenza. Jhumpa Lahiri, Alessandro Cattelan, Malika Ayane, Rocco Tanica, Sabina Guzzanti, Carlo Lucarelli, Domenico Starnone, Francesco Piccolo sono alcuni degli ospiti di questa decima edizione. "Quando ScrittuRa festival è nato – spiega Matteo Cavezzali – non avrei mai pensato che potesse crescere tanto. E’ cresciuto come numero di eventi, di autori e di pubblico. Oggi è una realtà consolidata e attesa. Questo è stato possibile grazie all’impegno dei Comuni di Ravenna e Lugo e degli altri Comuni che si sono aggiunti lungo il percorso, ma anche dei molti volontari che da sempre collaborano alla realizzazione del progetto e della vasta comunità di lettori ravennati e non solo".

La scrittrice Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, docente di scrittura all’Università di Princeton, sarà a Ravenna, alla Classense, il 27 maggio. Sarà anche protagonista di una lettura dantesca davanti alla Tomba del Poeta. Sempre alla Classense, il 26 maggio alle 21, sarà la volta del premio Strega Domenico Starnone, mentre Francesco Piccolo, altro Premio Strega, sarà il 9 giugno al Pavaglione di Lugo. La vincitrice del Campiello, Rosella Postorino, ritornata in libreria dopo il best seller internazionale ‘Le assaggiatrici’ (Feltrinelli), presenterà ‘Mi limitavo ad amare te’ al Chiostro del Carmine di Lugo il 10 giugno. Il maestro del noir italiano Carlo Lucarelli sarà a Faenza il 5 giugno alle 21, come Antonella Lattanzi (alle 18.30) e tanti altri autori. Ci saranno anche personaggi dello spettacolo come il conduttore Alessandro Cattelan (12 giugno alle 21 al Pavaglione di Lugo) che parlerà della sua casa editrice Accento, ci sarà Rocco Tanica, di Elio e le Storie Tese (25 maggio alle 21 alla Classense), che per primo ha scritto assieme a una Intelligenza Artificiale, e la cantautrice Malika Ayane, che ora esordisce nella narrativa (10 giugno alle 21 al Pavaglione di Lugo). E ancora Sabina Guzzanti, con la sua distopica ironia tra ambientalismo e fantascienza (12 giugno alle 18.30 al Chiostro del Carmine a Lugo), Roberto Mercadini con il suo nuovo lavoro sull’ironia nella Bibbia (in anteprima per ScrittuRa al Pavaglione di Lugo l’11 giugno alle 21), e il regista Marco Baliani (26 maggio alle 17 alla Classense). E poi Andrea Colamedici e Maura Gancitano di Tlon, Vera Gheno, le rappresentanti di due generazioni di femministe, Lea Melandri e Federica Fabrizio a Fusignano, Laura Pepe, Ester Viola. Tra gli esponenti del mondo dell’editoria da ricordare Annalena Benini, nuova direttrice del Salone Internazionale del Libro, Alessandro Vianello, direttore di Rai Radio1, Marino Sinibaldi, direttore del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e curatore della rivista ‘Sotto il vulcano’, Alberto Rollo, editor di Mondadori, e Luca Briasco traduttore italiano di Stephen King.