Scuola di restauro del mosaico unica al mondo

È il gennaio del 1990 e l’ambiente è quello della scuola per il restauro del mosaico presso la Soprintendenza. Al centro della foto è la direttrice, e docente, Cetty Muscolino, funzionaria della Soprintendenza dal 1985 (fino al 2013) e protagonista del periodo di grandi restauri dei mosaici ravennati. La scuola era unica al mondo ed era collegata sia con l’Istituto centrale per il restauro di Roma sia con l’Opificio delle pietre dure di Firenze ed era in grado di formare restauratori a più livelli, richiestissimi in Italia. La scuola è poi assorbita dal corso magistrale universitario.

A cura di Carlo Raggi