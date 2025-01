Sebastian Foschi vince il bronzo alla Coppa del Mondo giovanil

È stato ricco di soddisfazioni il 2024 del Johnny’s Karate Borgo Sisa, con ben cinque suoi atleti che si sono classificati nei primi venti posti dei loro rispettivi ranking nazionali. Nella quinta tappa di Coppa del Mondo Giovanile svoltasi a Jesolo, Sebastian Foschi ha confermato il suo valore vincendo la medaglia di bronzo. Un risultato che gli ha permesso di essere il primo assoluto nel ranking nazionale nella categoria Juniores -55 kg, che sarà fondamentale per le convocazioni ai Campionati Europei in programma a febbraio in Polonia. Altri risultati di prestigio lo ha ottenuto Alessio Pinto nel kata (forme) che ha vinto l’oro sia all’Open di Maribor che all’Open di San Marino. Sempre in Slovenia, è arrivato il bronzo per Thiago Fragorzi, classe Under 14 +55 kg, l’argento per Andrea Nasso, cadetto -70 kg e il quinto posto per Michael Mazzoni Angelini (Juniores -68 kg) alla sua prima esperienza internazionale.

All’Open di Kranji, Andrea Nasso ha invece vinto un argento (Cadetti -70 kg) e un bronzo (Juniores -76 kg) e Christian Dan due ori nelle categorie Cadetti -61 kg e Juniores -60 kg. All’Open di Lubjiana Adele Leoni si è aggiudicata l’argento (Juniores -53 kg) e il bronzo (Seniores -55 kg) e Giada Chiapparelli ha ottenuto due quinti posti. In ambito italiano, sono invece stati conquistati quattro ori, un argento e quattro bronzi al Campionato Nazionale CSEN. Oro per Sebastian Foschi, Christian Dan, Andrea Nasso e Michael Mazzoni Angelini, argento per Giovanni Zondini Giovanni (Under 14 -53 kg) e bronzo per Nicholas Pincio (Under 14 -48 kg), Denise Giuliani (Ragazze +47 kg) e Kevin Rata (Ragazzi -53 kg).