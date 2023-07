Segno più per le donazioni di sangue "Oltre 10mila da gennaio a giugno"

La donazione di sangue sul territorio provinciale gode di buona salute. Lo confermano i dati dei primi 6 mesi del 2023 di Avis provinciale Ravenna, che registrano un forte segno positivo rispetto a un 2022 che, a sua volta, aveva già mostrato un primo ritorno alla normalità dopo la pandemia.

Tra gennaio e giugno sono state infatti più di 10mila le donazioni effettuate in provincia, e in particolare 7.071 quelle di sangue (+283 unità raccolte rispetto allo stesso periodo del 2022) e 2.990 quelle di plasma (+380). Quest’ultimo dato, in particolare, rallegra l’associazione, che ha visto una puntuale risposta ai suoi appelli di inizio anno.

"Ancora una volta – sottolinea Marco Bellenghi (nella foto sotto), presidente Avis provinciale Ravenna – la nostra comunità si è fatta trovare pronta, aumentando le unità di sangue raccolte utili al nostro sistema sanitario e rilanciando, dopo le difficoltà del 2022, le donazioni di plasma con un progetto specifico sui nostri donatori per raggiungere l’obiettivo di autosufficienza nazionale. Tutto ciò nonostante l’alluvione che ha colpito il territorio, e che ha causato un netto calo delle donazioni nel mese di maggio. Per questo devo ringraziare i nostri donatori e il lavoro di tutti, in particolare del nostro personale medico che puntualmente incentiva questo tipo di donazione".

Particolarmente confortante è anche l’andamento dei soci donatori, in particolare di coloro che si avvicinano per la prima volta alla donazione, ben 782 in questi primi 6 mesi (+110 rispetto al 2022). Un risultato che l’associazione attribuisce anche "all’ottimo lavoro di promozione, in particolare nei confronti dei giovani, alla presenza dell’associazione nelle scuole, ma anche nel mondo delle aziende e dello sport", come ha confermato la recente collaborazione attivata con la società ravennate di volley maschile Pietro Pezzi.

"In questo periodo – prosegue Bellenghi – il nostro lavoro di promozione si concentra sugli eventi estivi, come il ‘Popoli Pop Cult Festival’ a Bagnara, la Festa della Birra di Cotignola o i vari mercatini serali, dove recentemente abbiamo avvicinato oltre 200 nuovi potenziali donatori. Ma è in questo periodo dell’anno che occorre anche tenere maggiormente alta la concentrazione: luglio e agosto sono storicamente mesi in cui il caldo e le ferie estive allontanano le persone dalla donazione. Per questo chiediamo come sempre a chi può, di programmare la sua donazione prima di partire per le meritate vacanze".