Semaforo rosso, a Bagnara di Romagna entra in funzione il dispositivo elettronico: ecco dove

Bagnara di Romagna (Ravenna), 3 giugno 2024 – Rileverà i passaggi con il ‘rosso’ dei veicoli che circolano lungo la via Pilastrino in entrambe le direzioni di marcia, ed in caso di infrazioni saranno elevate sanzioni. Stiamo parlando del dispositivo di controllo di infrazioni semaforiche, che a partire da mercoledì 5 giugno entrerà in funzione a Bagnara di Romagna, all’intersezione tra la Sp 22 via Pilastrino e via Mascagni.

L’installazione è stata voluta per mettere in sicurezza l'incrocio, in considerazione dell’esigenza di rendere più agevole e sicura l’immissione sulla via Pilastrino dei veicoli provenienti da via Mascagni e della vicinanza con un attraversamento pedonale, con l’obiettivo di tutelare gli utenti deboli della strada (pedoni e biciclette).

In caso di passaggio con rosso il Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa di 167 euro, con decurtazione di 6 punti dalla patente. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatterà anche la sospensione della patente di guida.