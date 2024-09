Serata a base di risate in piazza. Apre Lauretta di ’Ciao Belli’

La BCC della Romagna Occidentale, per festeggiare i 120 anni dalla fondazione, organizza un evento dal titolo ’BCCRO che spettacolo!’, che andrà in scena stasera in piazza Bernardi a Castel Bolognese, a partire dalle ore 20.30 (ingresso gratuito). In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a domani, alla stessa ora . Madrina e conduttrice della serata sarà l’attrice e comica Maria Pia Timo.

Dopo i saluti di apertura della serata si avvicenderanno sul palco quattro nomi noti della comicità italiana, che comporranno una scaletta di interventi davvero interessanti: Claudio Lauretta (nella foto) comico e imitatore oggi nel cast fisso della trasmissione “Ciao Belli” di Radio Deejay.

Poi toccherà a Leonardo Manera, attore milanese protagonista di numerose stagioni di Zelig con personaggi come il ragazzo bresciano Peter, l’attore di film polacchi Petrektek o il ventriloquo Vasco, nonché co-conduttore su Radio 24 di “Platone, la caverna dell’informazione” con Alessandro Milan; il cabarettista e cantante Dado, capace di attualizzare e ricollocare in tempi moderni la comica abitudine di parafrasare e storpiare le canzoni popolari più famose.

Infine salirà sul palco Gianluca Fubelli, conosciuto anche come Scintilla, il cui esordio è avvenuto nel gruppo “I Turbolenti” per diventare poi uno dei protagonisti del cast di “Colorado Cafè” con personaggi come l’Omo Ragno, il Pupo Secchione e il Giulio Cesare dei giorni nostri.