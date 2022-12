Serata rock’n’roll a Massa

Cosa c’è di meglio di una serata passata ad ascoltare musica rock? Gli appassionati del genere non possono perdere l’appuntamento in programma domani sera ore 21 alla Sala del Carmine di Massa Lombarda. Qui si esibirà la band riminese Miami and the Groovers, accompagnata da Massimo Marches e Pepper Blondes, farà ballare i presenti sulle note del rock ’n’ roll attraverso brani originali, canzoni natalizie, cover e molto altro. L’ingresso è gratuito ma si consiglia la prenotazione.

Miami & the Groovers sono una delle rock band indipendenti più apprezzate e seguite in Italia. Fondata nel 2000 da Lorenzo Semprini, leader, autore e cantante, hanno prodotto quattro album in studio (Dirty Roads 2005, Merry Go Round 2008, Good Things 2012, The Ghost King 2015), un box live cddvd (No way back 2013), due ep (Are you ready 2008, Biancorosso 2011), ricevendo ottime critiche ed un appassionato seguito di pubblico.

La band ha avuto occasione di realizzare moltissime collaborazioni, sia in studio che live L’attività live della band conta centinaia di concerti nei maggiori club-locali-teatri italiani, diversi mini tour all’estero in Austria, Svezia, Inghilterra e Stati Uniti.

Per prenotazioni o informazioni contattare 0545985890; [email protected]