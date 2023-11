Serenata per i nonni al Fontanone

Nei giorni scorsi la band i Musicanti di San Crispino ha regalato un piccolo concerto agli ospiti del Fontanone. L’appuntamento è stato ideato nel periodo dell’emergenza Covid dall’infermiera Raffaella Poggiolini in collaborazione con i Musicanti di San Crispino per allietare le persone che durante il lockdown non potevano incontrare i parenti. L’appuntamento, molto apprezzato, è poi cresciuto fino a diventare quasi un momento annuale fisso. I musicisti della band hanno suonato circa mezz’ora nel piazzale della struttura di viale dello Stradone riscuotendo un gran successo di applausi da parte degli ospiti.