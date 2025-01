Servizio civile, bando aperto fino a sabato

È aperto il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di servizio civile universale con scadenza alle 14 del 18 febbraio 2025. Massa Lombarda accoglierà due giovani al centro culturale Venturini. Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni).

Il programma Territori Comuni 2.0 coordinato dal Comune di Ravenna, prevede la selezione di 17 volontari nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Di questi 13 sono indirizzati al progetto ‘La cultura ti fa bene: Conoscere raccontare vivere le biblioteche e i servizi culturali della provincia di Ravenna’, 4 al progetto ‘YOUth & EU - promozione di opportunità per i giovani: formazione, lavoro, Europa e cittadinanza attiva’.