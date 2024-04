Sfide top Ravenna e Faenza, servono punti

Scacco alla capolista? Forti delle due vittorie ottenute in altrettante gare dal ritorno di Garelli, i Blacks sono pronti a dare battaglia alla regina Liofilchem Roseto che riceveranno al PalaCattani alle 18. Gli abruzzesi sono primi grazie alla grande continuità di risultati e soprattutto per merito di coach Gramenzi che sta traendo il massimo da un gruppo che non ha risentito della partenza di Poletti e della giovane età di molti giocatori. La Liofilchem sta viaggiando a gonfie vele grazie alla regia e agli assist del greco Mantzaris, che ha vinto due volte l’Eurolega con l’Olympiakos Atene, all’esperienza di Santiangeli, a Durante, Guaiana, Donadoni e alla fisicità dei tre under Maiga, Tamani, Thioune e Klyuchnyk, miglior realizzatore dei suoi con 14 punti di media, uno dei tanti ex del match ad aver vestito la doppia maglia come Donadoni, Poletti, Pastore e Papa. Ottimo elemento è anche Petracca, arrivato a gennaio, e subito inseritosi negli schemi.

"Roseto è una squadra molto fisica – afferma coach Luigi Garelli – e in questo campionato la fisicità è davvero importante. Ha grande qualità in ogni reparto ed è trascinata da due menti che sono Mantzaris in campo e Gramenzi in panchina. La gioventù e la fisicità sono le armi in più della Liofilchem che le hanno permesso di conquistare il primo posto. È stata molto brava ad approfittare dei passi falsi delle avversarie, ma soprattutto a rialzare subito la testa dopo una sconfitta, rimediando già nella partita successiva. Contro un simile avversario dovremo avere grande solidità mentale ed essere bravi ad affrontare e a superare i momenti difficili, cercando di limitare al massimo gli errori. Bisognerà quindi essere perfetti e sempre attenti". In occasione di questo big match cambia la viabilità in piazzale Tambini che non potrà essere percorso interamente per evitare che le due tifoserie vengano a contatto. I tifosi dei Blacks potranno raggiungere il parcheggio a loro riservato (adiacente al PalaCattani) dalla rotonda Primo Maggio, mentre i rosetani passeranno da via Portisano per arrivare a quello a loro dedicato che sarà davanti al palasport.

Luca Del Favero