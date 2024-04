Si apre la stagione d’altura

Il Campionato Primaverile ORC, articolato su un massimo di quattro prove, che si terrà nel weekend a Marina di Ravenna inaugurerà la stagione alturiera e sarà l’occasione per vedere all’opera gli equipaggi di punta della riviera. La manifestazione chiamerà a raccolta una flotta particolarmente numerosa comprendente anche alcuni equipaggi provenienti dal Veneto, e vedrà al via il giovane team di Drago Volante, il Farr 30 del Circolo Velico Ravennate vincitore della Ottanta nel raggruppamento ORCxTutti. Al via, sempre in rappresentanza del circolo, anche Enribet e un folto numero di Melges 24, la cui flotta ravennate è andata ingrandendosi con il passare delle stagioni. "Marina di Ravenna e l’altura hanno un rapporto speciale - commenta Giovanni Ceccarelli, componente del consiglio del Circolo Velico Ravennate -: siamo sicuri che anche l’edizione 2024 sarà all’altezza delle aspettative".