Si ferma in via Puntiroli e dà fuoco alla macchina

Momenti di apprensione, all’alba di ieri alle porte di Conselice, a causa di un’auto in fiamme lungo via Puntiroli. In un primo momento si era temuto che si trattasse delle conseguenze di un incidente stradale con possibile coinvolgimento di una o più persone. Scenario che per fortuna non si è rivelato tale. A quel punto l’ipotesi più plausibile era che a innescare le fiamme fosse stato un cortocircuito elettrico, ma anche questa causa è stata quasi subito esclusa dai primi soccorritori. Giunti sul posto, questi ultimi hanno potuto constatare, non senza sorpresa, che il rogo era stato volontariamente provocato (pare con l’utilizzo di una tanica di benzina) dall’uomo al volante della vettura, un 38enne del posto, che per fortuna non ha riportato conseguenze. A fare luce sull’accaduto saranno i carabinieri della locale Stazione, i quali hanno avviato le indagini. Il singolare episodio si è verificato intorno alle 5 lungo la strada provinciale 35 ‘Puntiroli e Mensa’, a poche decine di metri dall’intersezione con via Predola e, seppur in territorio comunale di Lugo, a una manciata di chilometri dal centro di Conselice. A dare l’allarme sono state alcune persone che risiedono nei pressi, svegliate di soprassalto da un boato. Alla vista delle fiamme e della densa colonna di fumo nero hanno immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti pochi minuti dopo dal Distaccamento di Lugo a bordo di auto-pompa-serbatoio e autobotte. Il loro pur tempestivo intervento non ha tuttavia impedito alle fiamme di ridurre a una carcassa l’auto, una Ford ‘Kuga’. Ma quel che più conta è che si siano escluse conseguenze sia per il conducente che per eventuali altre persone. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Lugo nonché un’ambulanza a bordo della quale il 38enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna per accertamenti. Resta il ‘mistero’ su quel gesto, apparentemente incomprensibile, che come è facile immaginare, poteva registrare conseguenze ben peggiori. Ieri in paese circolava inoltre la voce che l’auto andata a fuoco sarebbe di proprietà di un famigliare del 38enne.

Lu.Sca.