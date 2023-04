Si scaldano i motori per la Motosalsicciata

Il sempre più numeroso popolo delle due ruote ha cominciato a scaldare i motori. A Voltana è iniziato il conto alla rovescia in vista della 19sima edizione della ‘Motosalsicciata’, una tre giorni (venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile in piazza Unità d’Italia e presso l’adiacente area verde), che, nel più goliardico stile romagnolo, richiama nella maggiore frazione lughese migliaia di centauri e di semplici appassionati di motori provenienti non solo dalla Romagna e dal resto della regione, ma da un po’ da tutto il nord e centro Italia e, come avvenuto nelle precedenti edizioni, addirittura dall’estero. Ad organizzarlo, con il patrocinio del Comune di Lugo – Delegazione di Voltana, è un affiatato gruppo di voltanesi (e dintorni) che si avvale del prezioso supporto di tanti volontari e di decine tra aziende ed attività commerciali. L’incasso, detratte le spese, sarà devoluto per contribuire al miglioramento sia delle strutture scolastiche presenti nella frazione che del centro sociale Cà Vecchia. Il via domani: dalle 18.30 alle 20 musica con il dj Francesco. Alle 19 apertura stand gastronomico con specialità a base di salsiccia, seguito alle 21 del concerto de ‘Gli Taliani’. Si proseguirà sabato 15 con la tradizionale ‘Sagra della Salsiccia’. Dalle 11 alle 15 musica coi dj Febius e Goni, a mezzogiorno apertura stand gastronomico e alle 15.30 concerto dei Reverse (Cover band). Alle 19 apertura stand gastronomico e alle 21 ‘Voglio tornare negli anni ‘90’. Il momento clou della kermesse sarà domenica 16: alle 10 motoconcetrazione e raduno di auto americane ‘Romagna Boys’. Dalle 10 alle 14 musica con dj ‘Tommy J.’. Alle 10.30, da piazza Unità, partenza motogiro con sosta aperitivo a Sant’Agata sul Santerno presso ‘Moto Europa’ Concessionario Ducati. Alle 12 apertura stand gastronomico e alle 14 concerto dei ‘Mama Mouse’. Alle 16 e fino ad esaurimento, panino gratis con salsiccia. Alle 17 estrazione lotteria. Luigi Scardovi