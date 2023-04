Si schianta un deltaplano: due vittime, una è di Riolo

Una doppia giravolta in cielo. Poi la caduta. Perpendicolare. E lo schianto tragico, in cui hanno perso la vita un istruttore del campo volo di Villafranca e un suo allievo. Morti entrambi sul colpo.

Erano partiti dall’aviosuperficie forlivese alle 18 di ieri per un’escursione aerea d’addestramento. La tragedia s’è verificata un’ora dopo, verso le 19: il velivolo, un deltaplano a motore biposto, è precipitato in un appezzamento di piselli che ricade ufficialmente nel comune di Ravenna, tra via Del Sale e via Minarda, nella frazione di Filetto, ad appena cinque metri da un canalone di scolo che segna il confine col territorio di Villfranca di Forlì, a circa 500 metri in linea d’aria dallo stesso campo volo.

Così hanno perso la vita Bernardino Panzacchi, 69 anni, di Pianoro di Bologna, istruttore di volo, e Fatjon Garxenaj, di 30, un suo allievo, albanese d’origine, residente a Riolo Terme e operaio in una ditta di Castel Bolognese.

Immediatamente sul posto si sono giunti i soccorsi, con l’elicottero e le ambulanze, e i mezzi dei vigili del fuoco affiancati dai carabinieri di Villafranca. Per le due persone a bordo non c’era però già più nulla da fare. In tarda serata è giunto sul posto il magistrato di turno della procura di Forlì.

Ma è presumibile che il fascicolo d’indagine passi al più presto, per competenza, all’omologo ufficio requirente di Ravenna.

Al momento comunque la dinamica della tragedia è ancora tutta da chiarire. Unico testimone, che è stato poi sentito in tarda serata dagli inquirenti, è un agricoltore del posto; che avrebbe appunto visto un paio di giravolte in cielo del deltaplano poco prima che il mezzo innescasse di colpo una drammatica verticale verso il suolo.

I corpi dei due piloti sono stati trovati uno di fianco all’altro. Il medico legale, arrivato in contemporanea con il magistrato, ha effettuato, come da prassi, un’ispezione cadaverica esterna, che potrebbe però essere il preludio a una eventuale autopsia, che potrebbe essere disposta dalla procura di competenza – tra Forlì e Ravenna – che prenderà in carico ufficialmente il fascicolo d’inchiesta.

Il campo volo di Villafranca è uno dei più frequentati e attrezzati della regione, con decine di appassionati che arrivano da ogni area della Romagna. La scuola è gestita dall’Associazione ’A.li Soccorso’ e nasce ufficialmente nel 1987 grazie all’iniziativa dell’Aereo Club di Forlì e soprattutto di Renzo Rosetti, storico pilota forlivese.