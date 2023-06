Sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha aderito anche quest’anno al progetto regionale "Conciliazione vita-lavoro", per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i centri estivi per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La domanda dovrà essere presentata entro le 23.59 di mercoledì 21 giugno online collegandosi al link https:servizionline.labassaromagna.itServizi-onlineScuola-e-Servizi-Educativi. Il richiedente deve essere l’intestatario della retta di frequenza del centro estivo. Per informazioni consultare www.labassaromagna.it, o rivolgersi allo sportello sociale-educativo del proprio Comune.