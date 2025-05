Spazio Ufo, un punto di approdo per gli adolescenti del territorio

Lo Spazio Ufo, il punto Adolescenza dell’Unione faentina, nato dalla collaborazione tra l’Unione della Romagna Faentina e l’Ausl Romagna, a circa due anni dalla sua istituzione, sta registrando un costante incremento negli accessi e nelle prese in carico, confermandosi supporto fondamentale per affrontare le sfide tipiche dell’adolescenza.

"I dati più recenti – si legge nella nota – attestano la crescente rilevanza del servizio sul territorio: al 31 dicembre 2024, sono stati 230 i ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto un supporto significativo attraverso UFO. Entrando nel dettaglio, è importante sottolineare come 120 di questi giovani abbiano beneficiato di un percorso di supporto psicologico individuale, un dato che evidenzia la necessità e l’efficacia di un’assistenza mirata per le difficoltà emotive e psicologiche. Parallelamente, per 110 ragazzi è stata attivata una consulenza o una presa in carico con il Sest (Servizio di psicologia dell’età evolutiva e della famiglia), dimostrando una sinergia operativa volta a garantire interventi specialistici.

Non solo i giovani, ma anche le loro famiglie ricevono un sostegno concreto: ben 138 genitori sono stati presi in carico dagli operatori del Centro per le Famiglie attraverso consulenze psicoeducative, sia individuali che di coppia, a testimonianza di un approccio olistico che riconosce il ruolo centrale del contesto familiare nel benessere adolescenziale".

Il servizio ha registrato 102 accessi nel 2023 e 128 accessi nel 2024. Situato in via San Giovanni Bosco 1, al piano terra del complesso degli ex Salesiani, lo Spazio UFO offre un ambiente accogliente e protetto, dove operatori qualificati sono pronti ad ascoltare dubbi e difficoltà, fornendo risposte dirette e personalizzate ai bisogni dei giovani.