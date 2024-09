Spettacoli e sport a Russi

A Russi da mercoledì 11 a lunedì 16 settembre torna la Fira di Sett Dulur. Durante la festa sono in programma eventi per tutti i gusti, dal torneo di tennis al torneo bocciofilo a coppie, dai tanto amati Zug in piazza Farini alla parata delle associazioni, fino alla tombola e al raduno delle fruste. Si potrà anche assistere a ‘Cacciatore di sogni’, performance teatrale itinerante organizzata da Spazio A, giovane compagnia teatrale emergente. Lo spettacolo inizierà alle 21.30 dal Portale dei Sogni, un’installazione artistica in corso Farini. Dal 14 al 16 settembre in via Garibaldi spettacolo con pistoni fumanti e i motori delle Macchine Mirabolanti create dalla compagnia Italento. Piazza Farini ospiterà poi i concerti della Frank David orchestra, dell’orchestra La Storia di Romagna e dei Moka Club, che tornerà a Russi nella serata di lunedì. Giovedì 12 in biblioteca si terrà un convegno dedicato alla gastronomia russiana per proseguire sabato 14 con l’incontro ’Uva d’oro: storia di un vitigno che erano due’ per finire con La Fira Contadina, una mattinata all’insegna della tradizione agricola, con intrattenimento a tema per i più piccoli e mostra-concorso di macchine agricole. Per quanto riguarda l’arte e la fotografia non mancheranno mostre: ’Un’intera vita per la pittura - Cino Cantimori (1906-1993)’ nell’ex chiesa in Albis e il museo civico; nella biblioteca comunale ci sarà invece ’Facciamo la differenza’, un’esposizione degli scatti realizzati durante il laboratorio fotografico. Tornerà, poi, per il terzo anno consecutivo nel giardino della rocca, Artinfira, la rassegna con artisti di strada, musica e giochi. Sarà possibile inoltre fare acquisti al mercato ambulante, passeggiando tra le bancarelle dell’artigianato in corso Farini o nel parco La Malfa.

Per il programma completo https://www.firadisettdulur.net