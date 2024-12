Spi-Cgil e Auser Ravenna piangono Gilberto Pessolini

Spi-Cgil Ravenna e Auser Ravenna piangono la scomparsa di Gilberto Pessolini (nella foto), storico dirigente di entrambe le realtà.

Ravennate di Fosso Ghiaia, operativo all’Enel, era entrato in Cgil come rappresentante sindacale del comparto elettrico, fino a diventare segretario provinciale negli anni ’90 della categoria Fnle, con incarichi anche regionali. Dopo il pensionamento, Pessolini fu responsabile Cgil del patrimonio. Quindi entrò allo Spi, contribuendo all’organizzazione della Festa dei Primo Maggio ai Giardini Pubblici. "Era il cuore pulsante di tutte le attività legate alla somministrazione del cibo – ricorda l’attuale segretaria provinciale Spi-Cgil, Maura Masotti –. La cucina era la sua passione, Gilberto era una persona sempre solare e sorridente a cui tutti volevano bene". Più avanti entrò in Auser, dove fu anche vicepresidente. "Anche nella nostra realtà Pessolini era molto stimato – conferma la presidente Mirella Rossi – Una persona propositiva e socievole, con cui abbiamo avviato i primi cambiamenti strutturali dell’associazione".