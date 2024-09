Stasera open day al Circolo degli Attori

Porte aperte al Circolo degli Attori di via Ghibuzza 12 a Ravenna, con l’Open Day in programma oggi dalle 19.30 alle 21.30. Un modo informale e conviviale per conoscere la scuola di teatro per tutti, con corsi di base e laboratori di recitazione, diretta dall’attore e docente Cristiano Caldironi con una lunga esperienza nel mondo del teatro e del cinema.

Ogni mercoledì sera la scuola propone un percorso di due ore settimanali, sempre dalle 19.30 alle 21.30, per esplorare l’affascinante e trasformativo mondo della recitazione. Un ambiente stimolante e collaborativo, lontano da ogni giudizio che offre l’opportunità di mettesi alla prova e di crescere come attore e come individuo. Attraverso esercitazioni individuali e di gruppo, i partecipanti potranno immergersi nello studio di monologhi e dialoghi, sperimentando nuove tecniche e approcci. Ogni contributo individuale diventerà una preziosa risorsa per la crescita personale e dell’intero gruppo. "Da sempre il Circolo non è solo improntato sulla recitazione in quanto insegna anche ad agire e reagire in modo consapevole nella vita quotidiana – ricorda Caldironi che, dopo essere stato protagonista del film “Acqua alle corde” di Paolo Consorti, ha già altri due film in uscita in autunno e un nuovo progetto cinematografico in lavorazione a settembre –. La recitazione dunque non è fine a sé stessa ma al servizio degli allievi".

"In questi anni abbiamo avuto un’ampia platea di allievi: dagli studenti universitari agli insegnanti, dagli imprenditori ai piccoli commercianti, ma anche avvocati, psicologi, un po’ tutte le diverse categorie professionali". Tra i docenti alcuni membri dell’ATC – Accademia Teatro Cinema che propone workshop di alta formazione attoriale (selezioni aperte fino al prossimo 30 settembre sul sito www.accademiteatrocinema.it).