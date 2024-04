Stazione di Lugo. Di nuovo in funzione le piattaforme elevatrici

Nella stazione di Lugo sono nuovamente disponibili le tre piattaforme elevatrici a servizio dei binari dall’1 al 5. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aperto al pubblico i nuovi impianti, in sostituzione di quelli danneggiati in modo irreparabile dall’alluvione dello scorso anno. L’intervento, che ha richiesto un investimento di 200 mila euro, è stato particolarmente complesso in quanto i precedenti elevatori erano ricoperti da detriti e fango cementificati. È poi stato necessario ripristinare i sistemi di alimentazione elettrica e di videosorveglianza e, attraverso le opere civili di scavo, realizzare nuove fosse delle dimensioni necessarie. In funzione tutti i giorni 24 ore su 24, hanno cabine di dimensioni 80 cm x 1 metro e 20, una capienza massima di 3 persone e 250 kg e sono dotate di telecamere esterne ed interne per garantirne la videosorveglianza continua. Le piattaforme elevatrici resteranno operative fino al completamento dei lavori di riqualificazione dell’intera stazione di Lugo.