Stop al consumo in centro di bevande in vetro e lattina

Sarà in vigore da lunedì al 31 ottobre l’ordinanza comunale che vieta il consumo di alimenti o bevande in contenitori che possono costituire pericolo o minaccia per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nell’ambito del centro storico cittadino delimitato, esternamente, da circonvallazione Fiume Montone Abbandonato, circonvallazione San Gaetanino, circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Darsena, circonvallazione Piazza D’Armi, circonvallazione Canale Molinetto, via Renato Serra, via Romolo Ricci, via Molino e circonvallazione al Molino.

Il divieto vale nelle aree pubbliche o a uso pubblico, ad eccezione degli spazi destinati alla somministrazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti o bevande e, ove dotati e regolarmente allestiti, degli spazi per il consumo sul posto degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari.

Non interferisce quindi in alcun modo con l’ordinario svolgimento delle attività commerciali, artigianali e della somministrazione che si trovano nell’area interessata. Né preclude il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda o cibo, purché non forniti in contenitori atti a offendere. L’ordinanza vieta inoltre l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine o contenitori potenzialmente lesivi in genere, al fine di evitare possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone nonché pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale. Il nuovo provvedimento è stato adottato sulla scorta dei positivi esiti di ordinanze simili. Le violazioni comportano sanzioni da un minimo di 200 a un massimo di 500 euro.