Strade Bianche del Sale. Al traguardo in 1.500

Erano oltre 1.500 i ciclisti che hanno partecipato all’edizione 2024 della cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club, che si è conclusa domenica a Cervia. "Un successo che ha visto invadere da millecinquecento festosi ciclisti Cervia e la spiaggia del Fantini Club", spiegano dallo stabilimento.

"È stata ben di più una pedalata. Un weekend di festa e divertimento dedicato a tutto il mondo dei gravellisti, cominciato nella giornata di sabato, con l’area expo Gravel Village allestita al Fantini Club in collaborazione con Baldoni Bike Shop Forlì. Sempre sabato, si è svolta anche la prima edizione della Pineta Social Ride, grande novità di questa edizione, che ha visto oltre duecento partecipanti pedalare sul percorso di 40 chilometri, tra canali e pinete, alla scoperta di un altro lato delle Strade Bianche di Romagna".

Molto apprezzati, domenica, i suggestivi itinerari da 35, 65, 100 e 120 chilometri, che hanno permesso di pedalare ammirando paesaggi incantati: dal Parco della Salina di Cervia, al suggestivo borgo di Bertinoro, passando attraverso pinete, canali dei pescatori e ardue salite sterrate, fino a tornare al quartier generale del Fantini Club, dove tutti i partecipanti hanno potuto vivere l’emozione dell’arrivo in riva al mare, sulla mitica finish line dell’evento Ironman più grande al mondo.

Grande soddisfazione per gli organizzatori della Strade Bianche del Sale Fantini Club, come ha sottolineato Claudio Fantini: "Un evento che cresce ogni anno, a dimostrazione di come il mondo gravel rappresenti un punto importante nel futuro del mondo del ciclismo e del turismo sportivo. Stiamo già pensando a tante novità per la prossima edizione, che sarà il 12 ottobre 2025".