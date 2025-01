Strane creature a Russi

Domani pomeriggio alle 16, al Teatro Comunale di Russi (via Cavour 8), andrà in scena lo spettacolo di marionette da tavolo e d’attore dal titolo ’Transylvania Circus’, a cura della compagnia Terzostudio.

Lo spettacolo, adatto ai bambini dai 4 anni in su, è ad ingresso gratuito e offerto dall’Amministrazione Comunale di Russi, che come da tradizione, in occasione della festa dell’Epifania, organizza uno spettacolo teatrlale per bambini e famiglie.

I protagonisti dello spettacolo sono le misteriose e strane creature che formano la compagnia del ’Transylvania Circus’. Si tratta di uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di camminare in equilibrio sulla luna e poi lei, la stella dello spettacolo, l’ affascinante donna vampiro, che si esibirà nell’arte del trasformismo.

La trama prenderà una svolta improvvisa quando un suono sinistro distrae gli artisti di questo oscuro circo; è il battito di un cuore, nessuno sa spiegarsi da dove mai arrivi quel battito. Forse l’amore è capace di risvegliare anche i cuori di creature senza vita come loro? O forse quel battito sarà il vostro.

Lo spettacolo avrà una durata di 45 minuti (non è necessaria la prenotazione).