Strategie di promozione turistica. La città si pubblicizza col mosaico. Realizzata anche una web serie

Ravenna mette il mosaico al centro della sua campagna promozionale con il nuovo portale "Ravenna città del mosaico" (realizzato per il Servizio Turismo del Comune da Craq Desing Studio Srl, grazie al finanziamento del ministero del Turismo nell’ambito del progetto per la valorizzazione delle città con siti Unesco) e punta a rafforzare lo sforzo promozionale che nel 2023 le ha consentito, nel dopo alluvione, di raggiungere un numero di visitatori mai giunto in città; e ora la città sceglie anche di raccontarsi con la formula della web serie, 10 episodi video per promuoversi.

"Si tratta, sul fronte delle presenze – ha spiegato l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – di un risultato straordinario e sorprendente specie in un momento in cui tutto sembrava perso, come è stato quell’alluvione". Invece la città dell’ispirazione, che ha fornito spunti ai grandi letterati da Dante a Carducci, ha vinto la sua sfida. E oggi guarda con grande attenzione al bando europeo da 5 milioni per il turismo sostenibile che dovrà essere implementato entro fine anno e ha l’obiettivo di rendere sempre più consapevole la presenza nei turisti nei nostri territori dal foot print all’ottimizzazione dei percorsi di visita. La consistente strategia di comunicazione e promozione turistica adottata dal Comune di Ravenna negli ultimi 12 mesi ha ottenuto ottimi risultati in termini di visibilità. Lanciata lo scorso anno immediatamente a ridosso dell’alluvione, la campagna #IovadoaRavenna ha previsto uno spot televisivo, realizzato in due versioni da 15’’ e 30’’, in onda su La7, con 150 passaggi dal 19 giugno al 1° luglio 2023. Solo nel primo mese, la promozione sulle piattaforme social Meta e Google ha ottenuto 14,5 milioni di impression e quasi 12 mila interazioni.

In giugno è stata inoltre avviata una campagna affissioni per promuovere il territorio e per riposizionare l’immagine di Ravenna città del mosaico. Tra l’estate 2023 e l’inizio del 2024 lo sforzo comunicativo si è concentrato poi sul progetto Ravenna Città del Mosaico, con le campagne social dedicate alle diverse iniziative in programma tra cui Biennale del Mosaico (la campagna social ha raggiunto oltre 4 milioni di utenti per un totale di oltre 13 milioni di impression) e BurriRavennaOro (dall’11 agosto 2023 al 15 gennaio 2024, la campagna social ha raggiunto oltre 3 milioni di utenti per un totale di oltre 10 milioni di impression).

Intanto, Ravenna sceglie di raccontarsi con la formula della web serie curata da Studiowiki e realizzata da Artescienza: si tratta di 10 episodi video per promuovere la città attraverso gli occhi di cinque ragazze di diverse nazionalità e culture, che per motivi di studio hanno scelto questo territorio come spazio di crescita professionale e umana. Cinque storie che si incontrano a Ravenna, luogo di ispirazione e attrazione culturale, dove storia, arte, natura e innovazione si intrecciano, offrendo un’esperienza di vita unica.

Giorgio Costa