Ravenna, 21 febbraio 2020 - Ancora svastiche ancora sfregi alla memoria partigiana nel territorio di Ravenna (VIDEO). Dopo l'episodio di qualche giorno fa al Sacrario di Camerlona questa notte ignoti vandali hanno deturpato il monumento alla Memoria dei Caduti delle forze armate regolari nella guerra di Liberazione presso il ponte degli Allocchi.

Sono state tracciate svastiche accanto alle foto dei Caduti, insulti e anche una scritta 'Ciao Artioli' che si riferisce a Ivano Artioli presidente provinciale dell'Anpi.

"Questo attacco non è indirizzato a me ma a tutto l'antifascismo ravennate". Lo afferma Ivano Artioli, presidente provinciale di Ravenna dell'Anpi dopo

l'imbrattamento del monumento commemorativo della strage del Ponte degli Allocchi con simboli nazisti dove ignoti hanno scritto anche il suo nome. "Un vero atto di crudelta' - prosegue - il fatto che sia stato scelto questo luogo in cui vennero impiccate e fucilate 12 persone per la loro lotta di

liberazione. Sicuramente ci sono collegamenti per atti simili in tutta la provincia. Mai come in questo periodo i martiri della lotta di liberazione sono stati infangati", ha aggiunto.