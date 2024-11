"Tante incertezze, bisogna collaborare"

"Questa è stata un’annata vinicola nella norma – racconta il produttore Enrico Gambi, dell’omonima azienda vinicola di Ravenna –, abbastanza produttiva nel complesso anche se con un grado alcolico non eccezionale. Va detto però che le piogge continue non hanno aiutato la vendemmia. Le vendite sono in sofferenza ma anche per il periodo pieno di incertezze che tutti stiamo vivendo. Per quanto riguarda il nostro territorio, lamentiamo l’ormai cronica difficoltà a collaborare, coinvolgendo più realtà diverse. Iniziative promozionali come ‘GiovinBacco’ aiutano il settore, perché favoriscono una positiva integrazione, ma si dovrebbe farne altre ancora come per esempio avviene nella vicina Ferrara".