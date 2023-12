Tante prenotazioni negli ultimi giorni: "Primi posti a Cup da gennaio"

File negli ambulatori dei medici di base ma anche nelle farmacie della provincia: da giorni tante persone presentano febbre e sintomi da raffreddamento e chi sta bene corre a vaccinarsi contro influenza e Covid.

Dottoressa Angelini, direttrice del dipartimento di Igiene e Salute pubblica dell’Ausl Romagna, quante persone vi aspettate agli open day delle vaccinazioni anti Covid?

"Noi abbiamo una potenza di 400 dosi per ogni giornata ma continuiamo con le vaccinazione negli ambulatori prelievi del Cmp. È vero che nell’ultima settimana la domanda è cresciuta moltissimo: la gente è spaventata".

Quindi siete corsi ai ripari?

"Abbiamo più che raddoppiato i posti a Cup ma, nonostante questo, i primi liberi per vaccinarsi contro il Covid sono dalla prima settimana di gennaio".

Qual è il motivo?

"Tanta gente si è decisa all’ultimo e poi solo il 50% medici vaccina e quindi le liste degli ambulatori dell’Igiene pubblica si sono allungate. Per fortuna ci si può vaccinare pure in farmacia, anche i giovani e non fragili: al momento sono 36 quelle dove si può fare in provincia".

Quanti sono i vaccinati contro il Covid nel Ravennate?

"Al 10 dicembre erano 19.324".

Ma il picco di influenza e Covid è già arrivato?

"No, l’influenza ha appena cominciato a crescere. Mentre per il Covid abbiamo un dato: i pazienti che si presentano in ospedale con sintomi respiratori. E nell’ultima settimana c’è stata una riduzione della percentuale di positività. Il problema è che Covid e influenza sono abbastanza indistinguibili: in entrambi i casi i pazienti presentano patologie delle vie respiratorie con febbre. Fino all’anno scorso quelli che si ammalavano facevano il test, ora no".

Il consiglio è di vaccinarsi?

"La vaccinazione è fortemente raccomandata per gli over 60 e per chi presenta patologie croniche, oltre che per chi ha contatti con queste persone. I giovani possono farla ma devono valutare, è consigliata se convivono o hanno rapporti frequenti con persone a rischio".

Milena Montefiori