Vaccino Covid, open day in Emilia Romagna: dove e quando

Bologna, 12 dicembre 2023 – I contagi Covid sono in aumento in Emilia Romagna, vaccinarsi per proteggersi dalla malattia è possibile e la campagna vaccinale si rafforza anche grazie al calendario degli open day, giornate in cui è possibile accedere alla somministrazione del vaccino senza prenotazione.

La vaccinazione è consigliata per gli anziani e i più fragili, ma è importante anche per “ridurre la circolazione del virus e gli accessi a Pronto soccorso e ospedali”, ricorda l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

Sia per l’influenza sia per il Covid il picco è previsto durante il periodo natalizio.

Al via gli open day per la vaccinazione contro il covid: tutte le date in Emilia Romagna

Emilia

Due quelli già fatti a Piacenza, il 2 e 9 dicembre alla Casa della Salute e della Comunità, mentre a Bologna la data è venerdì 15 dicembre, dalle 15 alle 19. Saranno aperti 4 ambulatori vaccinali presso il punto prelievi della palazzina dell’Ospedale Maggiore di Bologna a disposizione di tutti i cittadini che vogliono effettuare la vaccinazione contro il Covid-19, indipendentemente dall’età o dalle condizioni di fragilità. Le dose a disposizione sono 500.

Nel parmense verranno organizzati due Open day: il 21 dicembre a Parma e il 22 dicembre a Fidenza.

Sei quelli in provincia di Reggio Emilia: già svolti a Castelnuovo ne Monti l’11 dicembre e a Guastalla il 12, mentre sono in programma mercoledì 13 dicembre a Correggio (Igiene Pubblica, piazzale San Rocco, dalle ore 9 alle 13), giovedì 14 dicembre a Scandiano, sempre nella stessa fascia oraria (Igiene Pubblica, via Martiri della Libertà, 8). E ancora venerdì 15 dicembre alla Casa della Salute di Montecchio (via Saragat, 11), dalle ore 9 alle 13, e sabato 16 dicembre a Reggio Emilia (Padiglione Ziccardi, via Amendola, 2, dalle ore 9 alle 15).

A Modena, dopo l’Open day dell’11 dicembre al Centro Servizi di Baggiovara, fino al 22 dicembre è possibile vaccinarsi ad accesso libero tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 10.30 alle 13.00, presso il Punto Vaccinale all’ex Aeronautica in strada Minutara 1. Diverse anche le date in provincia, dopo quella del 12 dicembre a Castelfranco Emilia: giovedì 14 dicembre a Sassuolo, dalle 14 alle 17, presso il Punto Prelievi del Poliambulatorio in via Ruini 2 (piano terra, lato Ospedale); sempre il 14 dicembre sia a Mirandola (dalle 10 alle 12.30, presso il Servizio di Igiene Pubblica in via Lino Smerieri, 3 - ingresso 1, piano terra) che a Vignola (dalle 14 alle 17, presso il Servizio di Igiene Pubblica in via Libertà, 799 - piano terra). E ancora venerdì 15 dicembre sia a Carpi (dalle 9 alle 12 presso il Servizio di Igiene Pubblica in Piazzale dei Donatori di Sangue 3 - primo piano) sia a Pavullo (dalle 9 alle 12 presso il Servizio di Igiene Pubblica in viale Martiri 63 - di fronte al Punto unico di prenotazione e assistenza di base).

A Imola ci si potrà vaccinare mercoledì 13 dicembre, dalle ore 9 alle 18, negli ambulatori dell’Ospedale vecchio (al primo piano).

A Ferrara, invece, i giorni saranno quelli di sabato 16 dicembre, dalle ore 8 alle 16, e mercoledì 20 dicembre, dalle ore 14 alle 20, presso la Casa della Salute Cittadella San Rocco. Inoltre, a partire dall’8 gennaio saranno ulteriormente potenziati gli ambulatori vaccinali attivati su prenotazione dalla UO Igiene Pubblica a Ferrara e in provincia.

Romagna

Numerosi Open day sono previsti anche in Romagna: mercoledì 13 e mercoledì 20 dicembre 2023, dalle ore 14 alle ore 18, negli ambulatori Punto Prelievi del Cmp di Ravenna; mercoledì 13 (dopo quello del 12) dicembre, dalle 14 alle 18.30, presso il padiglione Vallisneri del P.O. Morgagni/Pierantoni di Forlì.

Inoltre, venerdì 15 e 22 dicembre, dalle 14 alle 18.30, sarà possibile vaccinarsi presso gli ambulatori vaccinali di Piazza A. Magnani, 146 a Cesena.

A Rimini, dopo l’Open day dell’11 dicembre, si replica sabato 16 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso gli Ambulatori Sanità Pubblica - Colosseo (via Coriano, 38). Infine, appuntamento sabato 16 dicembre a Novafeltria, dalle ore 9 alle ore 12, alla Casa della Comunità (via XXIV Maggio, 174).

Su tutto il territorio regionale sono infine garantite iniziative vaccinali ad hoc per gli operatori sanitari.

Chi non può partecipare agli open day

Per chi non potesse partecipare all’Open day vaccinale, la Regione fa sapere che rimane comunque possibile prenotare l’appuntamento per effettuare la vaccinazione presso i Medici di medicina generale e le farmacie di comunità aderenti alla campagna vaccinale.

Da lunedì 11 dicembre è poi possibile prenotare, tramite i canali CUP, anche nelle sedi vaccinali distrettuali per tutte le persone dai 12 anni in su, con disponibilità a partire dall’8 gennaio.