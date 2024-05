Taxi, promosse le nuove regole: "Ma ora il dialogo sulla viabilità"

Per le associazioni di categoria che fanno capo a Confcommercio, Cna e Confartigianato della Provincia di Ravenna, di Uritaxi e delle imprese del settore, il rinnovamento del Regolamento Taxi e Ncc, nonché l’approvazione delle nuove tariffe, sono un: "Significativo passo avanti nel miglioramento – si legge nel comunicato delle associazioni – del servizio di trasporto pubblico non di linea, concludendo il percorso di modifica del Regolamento, volto all’adeguamento dell’organico richiesto, in maniera consapevole già da diverso tempo dalla categoria, nonché con l’approvazione delle nuove tariffe. Le imprese del settore in questi anni hanno contribuito al miglioramento del servizio, fra l’altro, estendendo l’orario di utilizzo delle vetture grazie al lavoro dei collaboratori familiari o dei dipendenti". Viene ringraziata l’amministrazione comunale per il lavoro svolto. Un lavoro che ha permesso di adeguare il servizio e le tariffe alle esigenze della città sia turistiche sia dei residenti. È stata anche inserita la possibilità di utilizzare auto di scorta, che consentiranno di mantenere invariato il numero di taxi in servizio anche in caso di guasti, incidenti o fermo delle auto ufficiali.

"Con questo regolamento – spiega il comunicato – si è fatto un importante passo in avanti per implementare i servizi e rendere la città di Ravenna sempre più all’altezza degli aumentati flussi turistici e delle esigenze dei cittadini e di tutto il sistema economico in generale, con un’attenzione ai temi sociali che si può apprezzare nella definizione di sconti tariffari per determinate utenze e nella previsione di due licenze dedicate al trasporto disabili".

Inoltre, è stata sottolineata l’importanza dell’adeguamento delle zone di sosta per garantire una migliore fruibilità del servizio: "È importante continuare la lotta all’abusivismo – conclude il contributo – soprattutto quello ai danni dei turisti. Ci riferiamo in particolar modo agli automezzi non autorizzati che si aggirano nei pressi del Terminal crociere al momento dello sbarco dei turisti, offrendo servizi irregolari e con tariffe non controllate. Vogliamo esprimere un apprezzamento non formale all’Amministrazione non solo per quanto riguarda l’adeguamento delle tariffe, ma anche per la decisione di introdurre nel Regolamento un meccanismo di adeguamento periodico delle stesse, nonché la previsione di un aumento graduale delle licenze taxi tramite bandi pubblici. La concertazione, anche in questo caso, ha portato a risultati importanti, soprattutto ha permesso di far emergere le peculiarità e le problematiche del settore e trovare risposte equilibrate nel rispetto delle esigenze delle imprese e del servizio alla comunità".

Ugo Bentivogli