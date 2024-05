Terminal Container a Macfrut. Cibo, vestiti e farmaci dalla Turchia

La delegazione del Terminal Container Ravenna presente alla fiera Macfrut ha colto l’occasione per incontrare quella della Turchia e valutare lo sviluppo della recente collaborazione. Il Tcr ha acquisito, infatti, il nuovo servizio container della compagnia marittima turca Medkon Line e la prossima settimana tornerà in banchina per la seconda volta la nave Anka, che collegherà i porti di Ravenna, Alessandria d’Egitto, Ashdod e Haifa. La portacontainer, che fa scalo ogni quindici giorni, ha una capacità di 1.134 Teus. La movimentazione riguarderà prodotti farmaceutici, alimentari, abbigliamento. Questa nuova linea apre un nuovo mercato "che rilancia – come afferma il presidente del Tcr Giannantonio Mingozzi – il tema di un terminal al porto di Ravenna dedicato alla logistica del freddo".

A proposito della flessione dei traffici, Mingozzi sottolinea: "alla prima quindicina di maggio la movimentazione delle merci nella nostra banchina registra un leggero miglioramento con 70mila Teus, pari a quasi un -4% rispetto allo stesso mese 2023, recupero che si sta consolidando e migliorando a fine maggio. Nei primi due mesi dell’anno, infatti, la flessione era stata di circa il 7% nel confronto con gennaio e febbraio dello scorso anno". Un calo dovuto soprattutto a fattori geopolitici.

"La stessa Confindustria – condivide Mingozzi – nel recente documento sulla congiuntura evidenzia che i transiti nel Mar Rosso da inizio dicembre 2023 a inizio maggio 2024 sono caduti del 61,5%, mentre quelli intorno all’Africa sono cresciuti del 91,5%. Con un balzo dei noli aumentati di ben 3 volte e mezzo a fine gennaio, per poi rientrare solo parzialmente a un +200% a inizio maggio". L’agente marittimo della Medkon Lines per l’Italia è Seaway Agency. In una nota, l’amministratore delegato Luigi Foglio ha spiegato: "Il porto di Ravenna è storicamente caratterizzato dagli scambi commerciali con i mercati del Mediterraneo orientale, strategici per la Medkon Lines che da sempre ne ha fatto il suo mercato core. Pertanto, riteniamo che l’attivazione di questo nuovo servizio costituisca un’ottima opportunità sia per il territorio sia per la presenza della compagnia in Italia, dopo l’apertura del servizio Tst (Turkey – Tunisia Service) sul porto di Taranto".

m.v.v.