Tonelli e le donne del Quirinale

Si conclude alla biblioteca Oriani la rassegna di presentazioni e incontri con gli autori ’“InContemporanea. La storia si fa in biblioteca’, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna. Alle 17.30 si terrà la presentazione del volume di Anna Tonelli, ’Presidentesse. Le donne del Quirinale nell’Italia repubblicana’ (le Monnier 2025). Il libro passa in rassegna le figure femminili, mogli o (in caso di vedovanza) figlie, che hanno accompagnato i Presidenti della Repubblica italiana nella loro esperienza al Quirinale.

L’autrice, docente presso l’università di Urbino ’Carlo Bo’, ne discuterà con la professoressa Giulia Guazzaloca (Università di Bologna), il professor Michele Marchi (Dipartimento di Beni Culturali) e la deputata Ouidad Bakkali.