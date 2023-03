Tormento presenta il suo libro

Molti lo ricordano ai tempi del Sottotono. Di acqua ne è passata sotto i ponti per Tormento, che questo pomeriggio al Cisim presenterà la sua autobiografia ’RapCiclopedia. La mia storia’ (a seguire live di Leslie e Irol). RapCiclopedia è un viaggio di vent’anni nella vita di Tormento, nella musica, nello stile underground che ha segnato più di una generazione: storie di vita vissuta tra la strada e il jet-set, di grandi e fugaci amori, di amicizie e dissing, di un grande successo e di rischi, di sperimentazione e di contrasti. Una storia, insomma, che ha le fattezze di un film o di un romanzo, ma è vera e capace di segnare con i suoi alti e bassi un intero panorama musicale ed esistenziale che ancora oggi ha moltissime cose da dire. Appuntamento alle 17.30, con musica live dalle 18.30. Ingresso gratuito (riservato ai soci Aics). Il centro culturale si trova in via Parini 48, a Lido Adriano.